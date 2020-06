Djokovic perde e chora diante de 4 mil espectadores; Thiem vence o torneio

Com a presença de quatro mil espectadores, o austríaco Dominic Thiem venceu, neste domingo, a primeira etapa do Adria Tour, competição beneficente organizada por Novak Djokovic, em Belgrado. O número 3 do mundo derrotou o sérvio Filip Krajinovic, por 2 sets a 1, com parciais de 4/3 (7/2), 2/4 e 4/2. O torneio foi disputado com sets curtos.

Djokovic, líder do rankking da ATP, perdeu, no sábado à noite, para o compatriota Filip Krajinovic, 32º do mundo, e neste domingo bateu o alemão Alexander Zverev, 2 sets a 1, com parciais de 4/0, 1/4 e 4/2, mas não conseguiu a pontuação para chegar à final.

"Não estou chorando porque fui eliminado. É que tudo isso aqui me remete à minha infância. Tem sido dias muito emotivos e quero agradecer a cada um que tornou isso possível", afirmou o sérvio, organizador e principal atração do torneio.

A próxima etapa do Adria Tour está prevista para o próximo fim de semana, entre os dias 20 e 21, na cidade croata de Zadar.