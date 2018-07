Djokovic perde nas duplas e Sérvia fica próxima de eliminação

O Casaquistão surpreendeu neste sábado, abriu 2 a 1 de vantagem sobre a Sérvia e agora está a uma vitória de eliminar o adversário na primeira fase do Grupo Mundial da Copa Davis. Atuando como visitantes, a dupla formada por Aleksandr Nedovyesov e Andrey Glubev derrotou os sérvios Novak Djokovic, número 1 no ranking de simples, e Nenad Zimonjic por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/3) e 7/5, em 2h29min de partida.

Para virar o confronto e avançar, os sérvios precisarão vencer os dois jogos deste domingo. Djokovic enfrentará Mikhail Kukushkin, 79º do ranking. Na sequência, Viktor Troicki terá pela frente Nedovyesov.

No duelo de duplas, os casaques venceram o primeiro set graças a uma quebra no quinto game. No segundo não houve quebras até o tie-break, no qual os donos da casa saíram na frente, mas permitiram a virada. No último, os sérvios tiveram a chance de quebrar o serviço dos visitantes quando a partida estava 5 a 5. Mas vacilaram, tiveram o saque quebrado no game seguinte e perderam a partida.

AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS

Lleyton Hewitt deixou a aposentadoria de lado para integrar a equipe da Austrália na Davis. Depois de anunciar o fim da carreira em janeiro no Aberto da Austrália, o jogador de 35 anos substituiu Nick Kyrgios, que contraiu um vírus e ficou fora do confronto. Neste sábado, ele participou do duelo de duplas ao lado de John Peers, mas eles foram derrotados pelos irmãos Bob e Mike Bryan por 6/3, 6/3, 4/6, 4/6 e 6/3.

O resultado colocou os Estados Unidos na frente por 2 a 1 na quadra de grama do estádio Kooyong. A decisão para saber quem avançará à próxima fase acontecerá no domingo.0 Bernard Tomic vai encarar John Isner e o duelo derradeiro será entre Groth e Jack Sock.

GRÃ BRETANHA X JAPÃO

Atuais campeões da Davis, os britânicos derrotaram os japoneses nas duplas e também abriram 2 a 1 de vantagem no confronto. Neste sábado, os irmãos Andy e Jamie Murray bateram Yoshihito Nishioka e Yasutaka Uchiyama com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4. Neste domingo, Andy Murray, número 2 do mundo, enfrentará o sexto colocado da ATP, Kei Nishikori, com a chance de liquidar o confronto. Já o quinto duelo deste embate prevê o jogo entre o britânico Daniel Evans, 157º tenista do mundo, e Taro Daniel, 87º colocado.

OUTROS RESULTADOS

A Itália aproveitou que a Suíça estava desfalcada de seus dois principais tenistas, Roger Federer e Stan Wawrinka, e garantiu a classificação às quartas de final da Davis já neste sábado. Nas duplas, Simone Bolelli e Andreas Seppi venceram com facilidade Marco Chiudinelli e Henri Laaksonen por 6/3, 6/1 e 6/3.

As partidas deste domingo devem ter mudanças nas escalações pois servem apenas para cumprir tabela. Na próxima fase, a Itália enfrenta entrará em quadra nos dias 15 e 17 de julho, para enfrentar o vencedor do confronto entre Argentina e Polônia.

Fora de casa, a Argentina perdeu nas duplas neste sábado, mas continua em vantagem sobre a Polônia, por 2 a 1. Lukasz Kubot e Marcin Matkowski bateram Carlos Berlocq e Renzo Olivo por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em partida que durou 2h04min. Neste domingo, Leonardo Mayer enfrenta Michal Przysiezny e Guido Pella encara Hubert Hurkacz.

A Croácia e a República Checa venceram os jogos de duplas fora de casa e também abriram 2 a 1 de vantagem na Davis. Os croatas, com Ivan Dodig e Franko Skugor, derrotaram os belgas David Goffin e Ruben Bemelmans por 7/6 (7/5), 6/3 e 6/1. No domingo, Marin Cilic pode classificar os visitantes caso vença David Goffin. Na sequência, Borna Coric encara Kimmer Coppejans.

Os checos, com Tomas Berdych e Radek Stepanek, fizeram 7/6 (9/7), 7/5 e 6/4 nos alemães Philipp Kohlschreiber e Philipp Petzschner no piso duro de Hannover. No domingo, Berdych enfrenta Kohlschreiber e Lukas Rosol encara Alexander Zverev.