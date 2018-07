Djokovic perde set, mas bate Nishikori e vai à final em Londres

Em seu primeiro duelo mais complicado neste ATP Finals, o sérvio Novak Djokovic perdeu set para o japonês Kei Nishikori, mas não chegou a ter ameaçada sua vaga na decisão do ATP Finals, em Londres. Após ser superado na segunda parcial, o número 1 do mundo cravou um "pneu" sobre o rival e fechou o jogo pelo placar de 6/1, 3/6 e 6/0, em 1h27min.

Atual bicampeão, Djokovic vai disputar a decisão do ATP Finals pela terceira vez consecutiva. Nas últimas duas edições, venceu o espanhol Rafael Nadal e Roger Federer. O suíço poderá ser seu adversário novamente, caso supere o compatriota Stan Wawrinka na outra semifinal, ainda neste sábado.

Exibindo grande forma técnica e física em Londres, Djokovic parecia pronto para mais uma vitória arrasadora neste sábado. Venceu o set inicial com facilidade, ao ceder apenas um game, e fazia bom duelo na segunda parcial. Até que Nishikori cresceu em quadra nos games finais e aproveitou sua chance ao quebrar o saque do favorito. Empatou o jogo e forçou o terceiro set.

O japonês tentou manter a pressão sobre o saque do sérvio no primeiro game, mas não teve sucesso. Desperdiçou duas chances para faturar a quebra e viu Djokovic se reerguer na partida. O líder do ranking reagiu de forma tão forte que venceu os cinco games seguintes e fechou o "pneu" sobre o adversário.

No domingo, Djokovic tentará buscar o quarto título do ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada, e o sétimo troféu do ano. Na sexta, ao vencer o checo Tomas Berdych, ele garantiu a permanência no topo do ranking até o fim do ano.