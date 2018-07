Djokovic pode pegar Federer e Bellucci em Wimbledon

Novak Djokovic e Roger Federer se acostumaram a se encontrar na decisão de Wimbledon, mas isso não vai acontecer pelo terceiro ano consecutivo. O suíço, dono de sete títulos do Grand Slam londrino e apontado como terceiro favorito, foi sorteado, sexta-feira passada, para o mesmo lado da chave do sérvio. Isso significa que Djokovic, o líder do ranking da ATP em fase extraordinária, poderá enfrentar Federer somente nas semifinais na busca do seu quinto título consecutivo de um dos torneios do Grand Slam, sendo o terceiro em 2016.

O britânico Andy Murray, o segundo favorito na competição em Londres, caiu em um lado teoricamente mais favorável da chave, tendo o suíço Stan Wawrinka, o quarto pré-classificado, como potencial oponente nas semifinais. Djokovic venceu Murray nas últimas duas finais de Grand Slam, no Aberto da Austrália e em Roland Garros, e inicia o torneio em quadras de grama, que começa nesta segunda, como um forte favorito para assegurar o 13º título em um dos quatro principais torneios do tênis, o que o deixaria a quatro do recorde de Federer.

De acordo com o sorteio, os confrontos mais prováveis nas quartas de final são: Djokovic x Milos Raonic (Canadá), Federer x Kei Nishikori (Japão), Wawrinka x Dominic Thiem (Áustria), e Murray x Richard Gasquet (França). Djokovic, que já foi campeão três vezes de Wimbledon e detém todos os títulos dos últimos quatro Grand Slams, joga contra o britânico James Ward nesta primeira rodada. Murray, campeão de Wimbledon em 2013, estreará contra o compatriota Liam Broady. Federer, jogando sua 18º edição de Wimbledon, vai abrir sua participação diante do argentino Guido Pella.

Depois, na terceira rodada, Djokovic pode ter pela frente o brasileiro Thomaz Bellucci ou o norte-americano Sam Querrey. Avançando, o espanhol David Ferrer é um potencial adversário nas oitavas de final. Na sequência poderá ter um desafio duro, nas quartas de final, contra Raonic.

Djokovic é o primeiro tenista a vencer todos os quatro torneios do Grand Slam em sequência desde Rod Laver, em 1969, e o primeiro a ganhar os dois primeiros do ano desde Jim Courier em 1992. Murray derrotou Djokovic na final de Wimbledon três anos atrás, mas não ganhou mais nenhum Grand Slam desde então. Porém, chega ao torneio embalado pelo quinto título do Torneio de Queen's, assegurado na semana passada.

Wawrinka poderá ter pela frente Juan Martin Del Potro logo na segunda rodada. O argentino já foi semifinalista de Wimbledon, mas vem tendo sua carreira atrapalhada por várias lesões e não participa do torneio desde 2013. O confronto que promete ser o mais interessante da primeira rodada envolverá o austríaco Dominic Thiem e o alemão Florian Mayer. Vai ser uma revanche da semifinal na semana passada em Halle, quando Mayer superou o número sete do mundo em dois sets.

BRASILEIROS

Sem vencer uma partida em quadras de grama desde 2011, Bellucci estreia em Wimbledon diante de um tenista vindo do qualifying. O número 62 do mundo tem a terceira rodada de 2010 como seu melhor desempenho em Londres, mas não vence uma partida no torneio desde então. Caso avance, vai encarar Querrey ou outro tenista do qualifying na segunda rodada. Na sequência, Djokovic é o provável adversário. Em sua segunda participação em Wimbledon e em busca da sua primeira vitória no torneio, o brasileiro Rogério Dutra Silva inicia sua participação diante do espanhol Nicolas Almagro, 46º colocado no ranking da ATP. Se triunfar, vai pegar na sequência o sul-africano Denis Istomin ou o sul-africano Kevin Anderson.