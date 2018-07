Djokovic recebe honraria máxima do governo sérvio O tenista Novak Djokovic foi condecorado nesta terça-feira com a principal honraria dada pelo governo da Sérvia. Campeão dos últimos três torneios de Grand Slam, ele receberá a Medalha da Estrela de Karadjordjeva das mãos do presidente do país, Boris Tadic, em evento que será realizado nesta quarta.