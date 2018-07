Djokovic repete calendário de 2011 no início de 2012

BELGRADO - O sérvio Novak Djokovic confirmou nesta quarta-feira que não participará de nenhum torneio oficial antes da disputa do Aberto da Austrália de 2012, em que defenderá o título conquistado neste ano. O líder do ranking da ATP divulgou o seu calendário para os próximos meses, que é semelhante ao adotado na última temporada e começará com a sua participação no torneio de exibição de Abu Dabi, que está marcado para os dias 29, 30 e 31 de dezembro.

O torneio, que não conta pontos para o ranking da ATP, será o único a ser disputado por Djokovic antes da sua estreia no Aberto da Austrália, que começará no dia 16 de janeiro em Melbourne. Neste ano, o sérvio derrotou na final o britânico Andy Murray. Ele também foi campeão do torneio em 2008.

Depois do Aberto da Austrália, Djokovic defenderá outros três títulos conquistados em 2011. O número 1 do mundo disputará o Torneio de Dubai, no qual bateu o suíço Roger Federer na final, que começará em 27 de fevereiro. Em março, o sérvio participará dos Masters 1000 de Indian Wells, a partir do dia 8, e de Miami, a partir do dia 19. Neste ano, ele derrotou o espanhol Rafael Nadal na final dos dois torneios.

Em 2011, Djokovic disputou esses mesmos torneios nos primeiros meses da temporada. A única diferença se deu na competição amistosa que participou entre os últimos dias de 2010 e os primeiros de 2011. O sérvio disputou a Copa Hopman e agora jogará o torneio de exibição de Abu Dabi.