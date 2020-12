Djokovic retira sua candidatura à presidência do Conselho de Jogadores da ATP

O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou, nesta terça-feira, em suas redes sociais, que retirou sua candidatura para presidir o Conselho de Jogadores da ATP com a intenção de concentrar suas atenções na organização da Associação dos Jogadores Profissionais (PTPA, sigla em inglês), a qual é um dos idealizadores.

"Com grande pesar" e alegando "conflito de interesses", o número 1 do ranking mundial e dono de 17 títulos de Grand Slam afirmou que existe uma norma que não se permite pertencer às duas entidades. Ao mesmo tempo, o tenista ressaltou que não é o propósito da PTPA ser "combativa" com a ATP.

"Acredito que exista um caminho para melhorar a vida de muitos jogadores, principalmente aqueles que estão mais abaixo na classificação (do ranking)", disse Djokovic. Segundo o atleta, a PTPA poderá atingir este objetivo em um futuro próximo.

Jogadores que dividiram as atenções do tênis nos últimos anos, como o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray, foram contra a nova associação criada por Djokovic.