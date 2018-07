Djokovic salva 5 match points de Verdasco e vai à final em Doha

O sérvio Novak Djokovic conseguiu se classificar à decisão do Torneio de Doha após estar prestes a ser eliminado nas semifinais. Nesta sexta-feira, o número 2 do mundo salvou cinco match points e depois assegurou a vitória sobre o espanhol Fernando Verdasco, o 42º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/3, em 2 horas e 22 minutos.

Djokovic parecia caminhar para uma tranquila vitória no primeiro set após conseguir uma quebra de serviço no sexto game, abrindo 4/2, mas a partir daí Verdasco endureceu o jogo. O espanhol venceu quatro games seguidos, converteu dois break points, e fechou a parcial em 6/4.

Embalado, Verdasco abriu o segundo set com uma quebra de serviço no game inicial, mas Djokovic reagiu e igualou o placar no quarto. O espanhol, porém, seguiu dando bastante trabalho e esteve muito próximo de encaminhar a sua vitória no nono game, quando teve break points, um deles conseguido com um lindo lob. Após se safar, o sérvio chamou a torcida e pediu aplausos da torcida diante do alto nível de tênis exibido por eles.

Djokovic foi conseguindo se salvar até o tie-break do segundo set, quando Verdasco voltou a vacilar, pois abriu 6/2. No total, desperdiçou cinco match points e permitiu a virada do número 2 do mundo, que assim forçou a realização do terceiro set.

Aí, Djokovic enfim conseguiu impor a sua superioridade. Ele conseguiu duas quebras de serviço e só perdeu dois pontos no seu saque, assegurando o triunfo por 6/3 e a passagem para a decisão do Torneio de Doha.

Agora, logo na sua primeira competição oficial em 2017, Djokovic poderá reencontrar o britânico Andy Murray, o número 1 do mundo, que faz a outra semifinal do Torneio de Doha com o checo Tomas Berdych.