Djokovic salva 5 match points e é campeão em Xangai

A batalha de 3h21min de duração foi marcada por oscilações em quadra, demonstrações de irritação e cansaço, principalmente após a virada de Djokovic no fim do segundo set. O sérvio faturou seu 13º título de Masters 1000 da carreira, o terceiro da temporada. Em 2012, já são 5 troféus, incluindo um Grand Slam, na Austrália.

De quebra, Djokovic ganhou fôlego para brigar pela liderança do ranking. Agora ele está a apenas 195 pontos do número 1 Roger Federer, que ainda terá muitos pontos a defender até o fim da temporada. Se conseguir retornar ao topo, o sérvio terminará na liderança pelo segundo ano consecutivo.

Murray, por sua vez, desperdiçou a chance de faturar seu terceiro título seguido em Xangai. Com a derrota, o escocês ficará mais distante dos dois primeiros colocados do ranking, mas ainda à frente do espanhol Rafael Nadal, fora de combate para tratar uma lesão no joelho esquerdo.

Neste domingo, Murray e Djokovic fizeram uma das melhores partidas do ano. Com grande preparo físico, os dois tenistas brilharam com suas devoluções no fundo de quadra e rápidos contra-ataques. As longas trocas de bola empolgavam a torcida chinesa. Foram sete quebras de saque somente no set inicial.

Vantagem para Murray, que se mostrou mais concentrado em quadra e ainda viu o rival perder a cabeça. Após cometer erro bobo, Djokovic destruiu sua raquete no chão e constrangeu o público. Abalado, o sérvio começou mal o segundo set e viu Murray passear em quadra.

Ele só voltou ao jogo após ganhar uma incrível disputa de bola. Assim, recobrou forças para se impor diante de Murray. O escocês sacava para o título quando o sérvio salvou o primeiro match point, devolveu a quebra de saque e levou o duelo para o tie-break. Murray, então, teve outras quatro chances para fechar o jogo. Mas Djokovic, após perder também 4 set points na renhida disputa, voltou a mostrar incrível resistência e neutralizou todas as oportunidades do adversário.

Foi a vez, então, de Murray mostrar irritação em quadra. Sem a mesma confiança dos sets anteriores, o escocês oscilou na terceira parcial e cometeu falhas em sequência - foram 48 erros não forçados, contra 38 de Djokovic. Tais vacilos custaram caro no sétimo game, quando o sérvio obteve a quebra necessária para encaminhar a vitória. O número dois do mundo cravou o triunfo e o título no terceiro match point.