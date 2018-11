Djokovic segue na liderança e pode aumentar vantagem sobre Nadal após ATP Finals

Novak Djokovic continua com a primeira colocação no ranking da ATP e pode aumentar a sua vantagem sobre Rafael Nadal, o segundo colocado. O sérvio, que soma 8.045 pontos, disputa esta semana o ATP Finals, em Londres, enquanto que o espanhol, detentor de 7.480, está fora por causa de lesão.

O ranking não registrou nenhuma alteração até a 35.ª posição. Com a queda de três lugares do italiano Andreas Seppi (38.º), ganharam um posto o alemão Philipp Kohlschreiber (35.º), o australiano Nick Kyrgios (36.º) e o húngaro Marton Fucsovics (37.º).

O argentino Guido Pella foi quem mais melhorou a sua posição no ranking ao subir sete colocações e atingir o 58.º lugar. Em 87.º aparece o uruguaio Pablo Cuevas, depois de despencar 17 lugares. Outro que não se deu bem na semana foi o eslovaco Lukas Lacko. Após perder 18 postos, é o número 96 do mundo.

O Brasil segue fora do Top 100. Thiago Monteiro, com 519 pontos, manteve o 112.º lugar. Thomas Bellucci ganhou três lugares e está na 244.ª posição, superando Guilherme Clezar, que caiu 10 postos e está em 254.º no ranking.

O melhor desempenho brasileiro na semana foi de João Souza, o Feijão, que soma 10 vitórias consecutivas em torneios da série Challenger e pulou do 406.º para o 366.º lugar, agora com 115 pontos.

Nas duplas, não houve registro de alteração nas primeira colocações. A liderança segue com o norte-americano Mike Bryan, com 9.585 pontos. O brasileiro Marcelo Melo surge em sétimo lugar, ao lado do polonês Lukasz Kubot, seu parceiro. Já Bruno Soares é o nono classificado, juntamente com o inglês Jamie Murray, com quem forma dupla.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 8.045 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.480

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.020

4.º - Juan Martín del Potro (ARG) - 5.300

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 5.085

6.º - Kevin Anderson (AFS) - 4.310

7.º - Marin Cilic (CRO) - 4.050

8.º - Dominic Thiem (AUT) - 3.895

9.º - Kei Nishikori (JAP) - 3.390

10.º - John Isner (EUA) - 3.155

11.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.835

12.º - Borna Coric (CRO) - 2.480

13.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.315

14.º - Kyle Edmund (AFS) - 2.150

15.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 2.095

16.º - Daniil Medvedev (RUS) - 1.977

17.º - Diego Schwartzman (ARG) - 1.880

18.º - Milos Raonic (CAN) - 1.855

19.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 1.835

20.º - Marco Cecchinato (ITA) - 1.819

112.º - Thiago Monteiro (BRA) - 519

152.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 368

244.º - Thomas Bellucci (BRA) - 219

254.º - Guilherme Clezar (BRA) - 213

366.º - João Souza (BRA) - 115