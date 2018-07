Djokovic sobrevive a Hanescu e avança à quarta rodada em Paris Número 3 do mundo, Novak Djokovic sobreviveu a um lapso no segundo set para bater o romeno Victor Hanescu por 6-3, 3-6, 6-3 e 6-2 e garantiu seu lugar na quarta rodada do Aberto da França neste sábado.