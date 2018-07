Djokovic sofre, mas bate americano e vai à 3ª rodada Novak Djokovic teve mais trabalho do que esperava para vencer o jovem Ryan Harrison nesta quarta-feira. Apesar do placar de 3 sets a 0, com triplo 6/4, o número 1 do mundo sofreu para se impor diante da promessa dos Estados Unidos, em quase duas horas de partida válida pela segunda rodada de Wimbledon.