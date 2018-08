Djokovic supera canadense e avança às oitavas de final em Toronto

O atraso de uma hora no início do jogo, provocado pela chuva. foi praticamente o único problema para Novak Djokovic nesta quarta-feira, no seu segundo compromisso no Masters 1000 de Toronto, evento disputado em quadra dura. O número dez do mundo se classificou às oitavas de final ao derrotar o canadense Peter Polansky, o 121º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 24 minutos.

Esta foi a segunda vez que Djokovic duelou com Polansky, sendo que o confronto anterior também foi no Masters 1000 canadense, que reveza a sua realização entre Montreal e Toronto, e com triunfo do tenista sérvio. À espera do seu adversário nas oitavas de final, o ex-número 1 do mundo terá pela frente o vencedor do duelo entre o austríaco Dominic Thiem e o grego Stefanos Tsitsipas.

No confronto desta quarta-feira, o primeiro set se manteve equilibrado até o oitavo game, quando Djokovic converteu break point. No game seguinte, então, o sérvio só precisou confirmar o seu saque para fechar a parcial em 6/3.

O roteiro do segundo set foi muito parecido, sem quebras de serviço até o oitavo game. No nono, no saque de Polansky, Djokovic conseguiu aproveitar break point. Na sequência, venceu o seu game de serviço, fechando o set em 6/4 e o jogo em 2 a 0. Assim, se garantiu nas oitavas de final do evento canadense, sendo que na estreia havia derrotado o bósnio Mirza Basic.