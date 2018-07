Djokovic supera cansaço e Sérvia vence Itália na Copa Hopman

Novak Djokovic superou o cansaço nesta segunda-feira para ajudar a Sérvia a derrotar a Itália por 2 a 1, em Perth, na Austrália, em confronto válido pelo Grupo A da Copa Hopman, torneio de tênis no qual jogadores masculinos e femininos de um país formam uma equipe. No seu jogo de simples, o número 1 do mundo derrotou o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Após participar de um torneio de exibição em Abu Dabi, Djokovic chegou em Perth menos de 24 horas antes da sua estreia, mas mesmo assim conseguiu definir o triunfo da Sérvia. Antes do seu jogo, Ana Ivanovic havia superado a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.

Após o jogo, Djokovic passou por um pequeno susto. Quando dava autógrafos, a barreira que o separava dos torcedores desmoronou e alguns fãs caíram, o atingindo. Depois, ele e Ivanovic participaram do jogo de duplas mistas e foram derrotados por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

"Estou contente que as crianças envolvidas estão bem. Eu estou bem", disse Djokovic, que estava mais preocupado com seu condicionamento físico antes do jogo em razão da viagem para Perth. "Eu cheguei muito tarde ontem à noite", comentou. "O jogo foi passando e consegui pegar meu ritmo. Quebrei o gelo depois do primeiro set e me senti um pouco melhor".

Austrália e Sérvia somam uma vitória no Grupo A da Copa Hopman, mas os australianos lideram a chave em razão dos critérios de desempate. Alemanha e Itália perderam o único duelo que disputaram.

A Copa Hopman prossegue nesta terça-feira com a disputa do confronto entre Estados Unidos e França, válido pelo Grupo B. O vencedor de cada chave se classifica para a decisão do torneio, que será disputada no próximo sábado.