Djokovic supera espanhol e encara Dominic Thiem nas quartas de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic está nas quartas de final de Roland Garros. Neste domingo, com certa tranquilidade, o vice-líder do ranking superou o espanhol Albert Ramos-Viñolas (20.º do mundo) por 3 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5), 6/1 e 6/3.

Embora tenha encontrado certa dificuldade no primeiro set, Novak Djokovic foi dominante em todo o duelo, liderou quase todos os fundamentos e venceu em 2 horas e 27 minutos. Foram 111 pontos vencidos pelo sérvio, contra apenas 87 do espanhol.

Destaque para o bom desempenho de Novak Djokovic nos pontos importantes ao converter sete de suas 10 chances de quebra e salvar cinco de oito. O sérvio também concluiu o jogo com 34 winners - contra 28 de Albert Ramos-Viñolas - e apenas 30 erros, ante 37 do espanhol.

Com o triunfo deste domingo, Novak Djokovic retoma o seu "ritmo" em Roland Garros. Após vencer seus dois primeiros duelos com muita tranquilidade, contra o espanhol Marcel Granollers e o português João Sousa, ele precisou de cinco sets para superar o argentino Diego Schwartzman. Agora, com um jogo mais tranquilo, retoma fôlego para o torneio.

O adversário de Novak Djokovic nas quartas de final será o austríaco Dominic Thiem, sétimo do mundo, que também neste domingo massacrou o argentino Horacio Zeballos, 65.º do ranking da ATP, e ganhou por 3 sets a 0 - com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1.

E, se mantiver o retrospecto diante do adversário, Novak Djokovic tem grandes chances de alcançar a semifinal: foram cinco vitórias contra Dominic Thiem em cinco confrontos, a última delas na semifinal do Masters 1000 de Roma, na Itália, em maio, por um inapelável 6/1 e 6/0.

DUPLAS MISTAS

Ainda neste domingo, pela chave de duplas mistas, o brasileiro Marcelo Demoliner avançou às quartas de final ao lado da espanhola Maria José Martínez. Eles tiveram um duelo complicado diante da norte-americana Abigail Spears e do colombiano Juan Sebastian Cabal, mas venceram de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 15 a 13 no match tie-break.

Por uma vaga na semifinal, Marcelo Demoliner e Maria José Martínez enfrentam agora a alemã Anna-Lena Groenefeld e o colombiano Robert Farah.