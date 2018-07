Djokovic supera 'freguês' Berdych e vai à semifinal em Miami

Nem mesmo uma dor nas costas, na metade do segundo set, conteve Novak Djokovic na noite desta quarta-feira. O número 1 do mundo, que precisou de atendimento médico em quadra, dominou o "freguês" Tomas Berdych e avançou à semifinal do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O sérvio venceu o checo por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Foi a 23ª vitória do líder do ranking em 25 jogos contra Berdych, atual número sete do mundo. Desta vez, o sérvio contou com uma atuação irregular do rival para vencer. O checo cometeu nada menos que 45 erros não forçados em apenas dois sets, contra apenas nove do número 1 do mundo.

Diante deste desempenho hesitante do adversário, Djokovic não precisou se preocupar com suas próprias oscilações no serviço. Sem bom aproveitamento com o primeiro serviço, acertou o primeiro dos seus dois únicos aces no jogo somente na metade do segundo set, curiosamente logo após receber massagem nas costas do seu fisioterapeuta.

No set inicial, a irregularidade no fundamento custou uma quebra de saque a Djokovic. Contudo, exibiu seu já conhecido desempenho nas devoluções e obteve duas quebras, abrindo vantagem no placar.

Na segunda parcial, elevou o rendimento no saque e não sofreu ameaças. Ele faturou mais duas quebras de saque e, após ver Berdych salvar dois match points, aproveitou sua terceira oportunidade para fechar o jogo, após 1h39min.

Na semifinal, o líder do ranking vai enfrentar o belga David Goffin, 15º cabeça de chave. Para avançar, Goffin derrotou de virada o francês Gilles Simon, por 3/6, 6/2 e 6/1. Os outros dois semifinalistas serão conhecidos na rodada desta quinta-feira, com Kei Nishikori x Gael Monfils e Milos Raonic x Nick Kyrgios.