Djokovic supera Harrison e passa à 3a rodada em Wimbledon

O sérvio, atual campeão e primeiro cabeça-de-chave do torneio, não estava no seu melhor dia, mas mesmo assim não foi páreo para o adversário, 48o do ranking mundial.

Seu único momento de preocupação foi no segundo set, quando Harrison vencia por 3-2 e teve três break points a seu favor - todos salvos por Djokovic.

O próximo adversário dele agora sairá do confronto entre Radek Stepanek e Benjamin Becker.

O jogo foi disputado sob o teto coberto da Quadra Central. "Estive em apuros no segundo set, e fomos direto até as 22h sob o teto, e foi difícil de me ajustar", disse Djokovic na entrevista pós-jogo.

(Reportagem de Ed Osmond)