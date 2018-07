Djokovic supera jovem francês e se garante na 3ª rodada na Austrália

O sérvio Novak Djokovic está garantido na terceira rodada do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo levou alguns sustos no terceiro set, mas mesmo assim superou o francês Quentin Halys, 187º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 40 minutos.

Convidado da organização, Halys, de apenas 19 anos, surpreendeu na primeira rodada em Melbourne ao derrotar o croata Ivan Dodig, assegurando o seu primeiro triunfo em um compromisso do circuito da ATP. Mas nesta quarta-feira ele não conseguiu superar Djokovic.

Dono de cinco títulos do Aberto da Austrália, conquistados em 2008, 2011, 2012, 2013 e 2015, Djokovic se classificou pela décima vez consecutiva para a terceira rodada em Melbourne. Para isso, disparou nove aces - mesma marca do jovem francês -, além de ter fechado o duelo com 42 winners - 11 a mais do que o adversário - e 14 erros não-forçados - 20 a menos do que Halys.

Nesta quarta, após um início de jogo equilibrado, Djokovic deslanchou no primeiro set e venceu cinco games seguidos, incluindo quebras de serviço no quarto e sexto games, para fechar a parcial em 6/1.

Embalado, o sérvio abriu 2/0 na segunda parcial, tendo convertido um break point logo no primeiro game. Depois, no sétimo game, Djokovic voltou a quebrar o serviço de Halys, quando o francês cometeu uma das suas seis duplas-faltas na partida. Na sequência, então, o número 1 do mundo fechou o set em 6/2.

Na terceira parcial, porém, Halys deu um susto em Djokovic ao conseguir uma quebra de saque no segundo game, que acabou sendo devolvida pelo sérvio na sequência. Depois, porém, o duelo seguiu sem quebras de serviço. Assim, o número 1 do mundo só foi definir o seu triunfo no tie-break, vencido por 7/3.

Na terceira rodada, Djokovic terá pela frente o italiano Andreas Seppi. Nesta quarta, o número 29 do mundo avançou no Aberto da Austrália ao derrotar o norte-americano Denis Kudla por 3 a 0, com parciais de 7/5, 6/4 e 6/4.