Djokovic supera marca de Nadal e se torna o 6º maior líder do ranking

O sérvio Novak Djokovic segue fazendo história no tênis. Nesta segunda-feira, ele se tornou o sexto tenista que liderou por mais tempo o ranking da ATP ao atingir a 142ª semana como número 1 do mundo, ultrapassando o espanhol Rafael Nadal, hoje apenas o quinto colocado da lista.

Djokovic soma 13.205 pontos, com 4.310 de vantagem para o segundo colocado, o suíço Roger Federer, com 8.895 pontos. E caso ele mantenha a condição de líder até 9 de novembro, se tornará o quinto tenista com mais semanas como número 1 do mundo, posto hoje ocupado por John McEnroe, com 170. A relação é liderada por Federer, com 302 semanas, seguido por Pete Sampras, com 286, Ivan Lendl, com 270, e Jimmy Connors, com 268.

O recorde de Djokovic foi a principal novidade desta atualização do ranking, que não teve alterações nas 14 primeiras posições, ainda mais que os principais tenistas não entraram em quadra na semana passada. Assim, o Top 10 está inalterado, com Djokovic e Federer sendo seguidos, em ordem, pelo britânico Andy Murray, pelo japonês Kei Nishikori, por Nadal, pelo canadense Milos Raonic, pelo espanhol David Ferrer, pelo checo Tomas Berdych, pelo suíço Stan Wawrinka e pelo croata Marin Cilic.

O sul-africano Kevin Anderson foi o responsável pela primeira alteração no ranking ao ultrapassar o espanhol Roberto Bautista Agut e atingir o 15º lugar após ser semifinalista do Torneio de Houston. Campeão em Casablanca, o eslovaco Martin Klizan subiu 12 posições e agora ocupa a 29ª colocação. Já o norte-americano Jack Sock, que levou o título em Houston, atingiu o 36º lugar, saltando dez postos.

Os dois melhores brasileiros do ranking caíram e estão ainda mais próximos. João Souza, o Feijão, descartou a pontuação relativa às semifinais do Challenger de Itajaí de 2014 e está em 74º lugar, com 657 pontos, logo à frente de Thomaz Bellucci, que tem 656.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 13.205 pontos

2.º - Roger Federer (SUI) - 8.895

3.º - Andy Murray (GBR) - 6.060

4.º - Kei Nishikori (JAP) - 5.280

5.º - Rafael Nadal (ESP) - 5.225

6.º - Milos Raonic (CAN) - 5.070

7.º - David Ferrer (ESP) - 4.670

8.º - Tomas Berdych (RCH) - 4.510

9.º - Stan Wawrinka (SUI) - 4.405

10.º - Marin Cilic (CRO) - 3.360

11.º - Grigor Dimitrov (BUL) - 3.055

12.º - Feliciano López (ESP) - 2.380

13.º - Gilles Simon (FRA)- 2.210

14.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 2.135

15.º - Kevin Anderson (AFS) - 1.960

16.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 1.940

17.º - Ernests Gulbis (LET) - 1.910

18.º - Gael Monfils (FRA) - 1.750

19.º - John Isner (EUA) - 1.720

20.º - Tommy Robredo (ESP) - 1.720

-----------------------

74.º - João Souza (BRA) - 657

75.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 656

151.º - André Ghem (BRA) - 356

182.º - Guilherme Clezar (BRA) - 273