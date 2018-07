Djokovic suporta pressão de Del Potro e vai à final de Londres

O número um do mundo aparou uma série de golpes violentos do inspirado argentino antes de virar a partida a seu favor e vencer em parciais de 4-6, 6-3 e 6-2 na célebre Arena O2.

Djokovic, o único tenista do evento com os oito melhores do ano a vencer todas as três partidas classificatórias, enfrentará ou o campeão e defensor do título Roger Federer ou o britânico Andy Murray, que se enfrentam neste domingo a partir das 17h45 (horário de Brasília), na final de segunda-feira.

Ele penou para lidar com o peso da bola de Del Potro no set de abertura e se viu em apuros quando sofreu uma quebra no segundo set, mas novamente mostrou as qualidade que fizeram dele um jogador tão difícil de derrotar.

Djokovic quebrou o serviço de Del Potro duas vezes nos segundo e terceiro sets e conquistou a vitória em duas horas e 11 minutos.