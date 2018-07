Djokovic surpreende Murray e conquista Masters de Xangai

Duro na queda, o sérvio se debatia com uma derrota iminente, um set atrás e perdendo em 5-3, quando deteve quatro match points no tiebreak e forçou uma decisão tensa.

Em seguida, o número dois do mundo quebrou o saque de Murray, campeão em Xangai nos últimos dois anos, no sétimo game e novamente em 5-3, impondo-se no terceiro ponto final e trinfuando graças a uma bola longa de seu adversário.

Djokovic havia perdido nos dois encontros anteriores com Murray - a final do Aberto dos EUA em setembro, primeiro título de Grand Slam do escocês, e a semifinal da Olimpíada de Londres um mês antes.

No primeiro e extraordinário set, a vantagem trocou de lado várias vezes e houve sete quebras. Djokovic abriu 2-0, o número três do ranking Murray levou para 3-2 e Djokovic encostou novamente em 5-4.

O momento decisivo veio quando Djokovic mandou um voleio de forehand longe demais e foi quebrado pela quarta vez, dando a Murray uma dianteira de 6-5.

Com os nervos à flor da pele, o irritado sérvio destruiu a raquete com três golpes e recebeu uma advertência.

Murray parecia a caminho de mais uma conquista em Xangai quando Djokovic voltou a se atrapalhar e encarava a derrota em 5-3 no segundo set.

O escocês tinha o match point e sacava em 5-4, mas um Djokovic aguerrido evitou a ameaça e devolveu a quebra em 5-5.

Como no set inicial, seguiu-se um tiebreak vibrante e disputado, no qual Djokovic deteve quatro match points, incluindo dois em 6-4.

Na sequência ele desperdiçou três pontos de set até prevalecer em 13-11, vencendo o set com um voleio forehand desta vez bem sucedido.

Murray, que sobreviveu a Djokovic na disputa de cinco sets do Aberto dos EUA, viu a sorte mudar na cidade portuária chinesa quando o sérvio mostrou maior resistência e força de vontade.

Percebendo o cansaço de seu oponente, Djokovic passou adiante com uma quebra em 4-3, confirmou seu saque e quebrou o serviço novamente para garantir seu quinto título da temporada. Agora ele acumula 9 vitórias e 7 derrotas diante de Murray.

