Djokovic toma susto mas passa por Wawrinka no Aberto da Austrália

MELBOURNE - O atual campeão do Aberto da Austrália, o sérvio Novak Djokovic, tomou um susto na partida contra o suíço Stanislas Wawrinka pela quarta rodada do primeiro Grand Slam do ano, mas conseguiu avançar às quartas de final no início da segunda-feira (tarde de domingo no Brasil)

Wawrinka, 15.º cabeça-de-chave do torneio chegou a abrir vantagem em 6-1 e 5-2, até o número um do mundo começar a assumir o controle das trocas de golpes e esperar pelos erros do suíço.

Wawrinka, no entanto, conseguiu levar a partida para o set decisivo ao dominar completamente o tie break do quarto set antes de Djokovic conseguir uma tensa vitória em 1-6, 7-5, 6-4, 6-7 e 12-10.

Djokovic, que busca se tornar o primeiro tenista da era profissional a vencer o Aberto da Austrália três vezes seguidas, terá pela frente o quinto cabeça-de-chave Tomas Berdych nas quartas de final, depois de o jogador tcheco derrotar o sul-africano Kevin Anderson.