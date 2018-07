Djokovic vai à 3a rodada de torneio em casa; Mello é eliminado O tenista número dois do mundo, Novak Djokovic, ampliou sua série invicta no ano para 25 partidas após alcançar a terceira rodada do torneio da Sérvia com uma vitória por 6-2 e 6-3 sobre o romeno Adrian Ungur, nesta quarta-feira.