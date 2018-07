Djokovic vai defender título de Dubai contra Federer

O sérvio, campeão do Aberto da Austrália este ano, foi beneficiado pela desistência do tcheco terceiro pré-classificado no último set, quando Djokovic já vencia por 6-7, 6-2 e 4-2. Federer derrotou o francês Richard Gasquet por 6-2 e 7-5, após ter visto o francês sacar no segundo set com vantagem de 5-3.

Djokovic e Berdych tiveram um primeiro set muito equilibrado, sem qualquer chance de quebra nos primeiros 11 games. Djokovic ainda salvou os dois primeiros break points contra, mas acabou derrotado no tie-break por 7-5.

Djokovic recuperou-se logo no início da etapa seguinte e conseguiu abrir vantagem de 3-1. Após chances desperdiçadas de ambas as partes, o sérvio conseguiu mais uma quebra de serviço e igualou a partida.

Com Berdych já sentindo uma lesão, o sérvio conseguiu mais uma quebra para abrir vantagem de 4-2. Após perder os dois pontos seguintes, Berdych desistiu da partida.

"O problema foi meu quadríceps esquerdo", disse Berdych a jornalistas.

"Eu não estava conseguindo sacar. Sentia dor quando me movimentava para os dois lados... Simplesmente não tinha sentido ficar andando apenas para esperar acabar. Não é o meu estilo", acrescentou.

(Por Barry Wood)