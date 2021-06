Djokovic vai em busca do 19º título de Grand Slam em final diante de Tsitsipas

Depois de eliminar Rafael Nadal na semifinal, em mais de quatro horas de jogo, Novak Djokovic disputa, neste domingo a decisão em Roland Garros para tentar seu 19º título de Grand Slam na carreira. Ele vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas após superar o espanhol, maior especialista no saibro e recordista de títulos em Paris. A final está marcada para as 10 horas (horário de Brasília).

"Não é a primeira vez que jogo uma semifinal épica em um Grand Slam e retorno em menos de 48 horas para decidir o título. O que posso garantir é que minha capacidade de recuperação tem sido muito boa ao longo da minha trajetória", afirmou o tenista sérvio. "Claro que para o Tsitsipas, que está pela primeira vez numa final de Grand Slam, é uma façanha, mas acho que para ele só isso não é suficiente e vai querer vencer", comentou Djokovic.

Leia Também Krejcíková supera Pavlyuchenkova na final e conquista Roland Garros pela 1ª vez

Aos 34 anos, o tenista da Sérvia sabe que se for campeão em Roland Garros ficará a apenas um título do número de vitórias nos quatro principais torneios do circuito: Nadal e Roger Federer possuem 20 conquistas de Grand Slam na carreira. Mas para isso ele terá de superar um motivado Tsitsipas. "Não vejo a hora de poder dar tudo na quadra", avisou o tenista grego.

Para chegar à decisão, Stefanos Tsistsipas precisou superar fortes rivais. Após eliminar o espanhol Pablo Carreño Busta, enfrentou o russo Daniil Medvedev, vice-líder do ranking da ATP. E a vitória, apesar do placar de 3 sets a 0 foi conquistada com muito suor. Nas semifinais, ainda mais equilíbrio. O grego venceu Alexander Zverev, da Alemanha, por 3 sets a 2, e garantiu vaga na decisão.