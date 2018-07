Djokovic vai liderar Sérvia na final da Copa Davis

Novak Djokovic vai liderar a equipe sérvia na final da Copa Davis contra a França no próximo mês. A Federação Internacional de Tênis disse que Viktor Troicki, Janko Tipsarevic e Nenad Zimonjic também foram selecionados pela Sérvia para os jogos, em Belgrado, entre os dias 3 e 5 de dezembro.

Anteriormente, a equipe francesa havia sido definida com Gael Monfils, Gilles Simon, Michael Llodra, Arnaud Clément e Richard Gasquet. Com uma lesão no joelho, o francês Jo-Wilfried Tsonga será o principal desfalque da decisão da Copa Davis.

Djokovic, número 3 do mundo, é o jogador com melhor ranking na decisão e principal aposta da Sérvia. Ele ganhou todos os cinco jogos de simples que jogou e liderou a equipe, que se classificou para sua primeira decisão. A Sérvia venceu os Estados Unidos, a Croácia e a República Checa para chegar na final contra a França, que já possui nove títulos.