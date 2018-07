Djokovic vence Almagro e fatura título em Abu Dabi

O sérvio Novak Djokovic conquistou neste sábado o título do torneio de exibição de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na decisão, o número 1 do mundo teve dificuldades, mas derrotou o espanhol Nicolás Almagro, 11º colocado no ranking da ATP, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/4, em 2 horas e 38 minutos.

Almagro só participou do torneio de exibição de Abu Dabi porque o também espanhol Rafael Nadal desistiu da disputa. Na final, ele deu trabalho a Djokovic, mas não conseguiu superar o líder do ranking. O espanhol venceu um set, o que nunca conseguiu em partidas do circuito da ATP, ainda que tenha superado o sérvio em um challenger na Itália em 2004.

A decisão deste sábado foi bastante equilibrada. O primeiro set não teve quebras de serviço e acabou sendo definido apenas no tie-break, vencido por Almagro. Djokovic, porém, reagiu na segunda parcial e venceu por 6/3. No terceiro set, o sérvio converteu um break-point no 10ª game para fechar a parcial em 6/4 e a decisão em 2 a 1.

Com o título do torneio de exibição, Djokovic recebeu uma premiação de US$ 250 mil. Agora, o sérvio seguirá para Perth, na Austrália, onde vai defender uma equipe do seu país na Copa Hopman, em parceria com Ana Ivanovic. Sua estreia será na próxima segunda-feira no confronto com a Itália.