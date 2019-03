Djokovic bate australiano na estreia em Miami e Thiem é eliminado

O sérvio Novak Djokovic começou bem a sua participação no Masters 1000 de Miami. Nesta sexta-feira, o número 1 do mundo venceu fácil o australiano Bernard Tomic, o 81º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1 hora e 13 minutos.

Este foi o sexto triunfo de Djokovic em seis confrontos com Tomic. Agora, então, na terceira rodada em Miami, o sérvio terá pela frente o argentino Federico Delbonis, que passou pelo australiano John Millman por 7/5, 3/6 e 7/6 (7/2).

Mesmo tendo entrado em quadra embalado pelo título conquistado em Indian Wells, o austríaco Dominic Thiem, o número 4 do mundo, foi eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Miami ao perder nesta sexta para o polonês Hubert Hurkacz, o 54º colocado no ranking, por duplo 6/4, em apenas 1 hora e 17 minutos. Seu algoz agora terá pela frente o canadense Felix Auger-Aliassime, que fez 6/4, 4/6 e 6/0 no húngaro Marton Fucsovics.

O japonês Kei Nishikori, o número 6 do mundo, perdeu para o sérvio Dusan Lajovic, 44º colocado no ranking, por 2/6, 6/2 e 6/3, sendo eliminado em Miami. Agora, então, Lajovic terá pela frente o australiano Nick Kyrgios, número 33 do mundo, que venceu nesta sexta o casaque Alexander Bublik por 7/5 e 6/3

Número 9 do mundo, o norte-americano John Isner bateu o italiano Lorenzo Sonego por duplo 7/6 e agora terá pela frente o espanhol Albert Ramos Viñolas. O canadense Raonic, 14º colocado, avançou por W.O. por causa da desistência do alemão Maximilian Marterer, 101º colocado. O britânico Kyle Edmund, número 22 do mundo, derrotou o bielo-russo Ilya Ivashka (6/3 e 6/2) e será o próximo oponente de Raonic.