Djokovic vence Baghdatis na estreia em Miami O sérvio Novak Djokovic estreou com vitória no Masters 1000 de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Na noite de sábado, o número 1 do mundo iniciou a defesa do seu título de 2011 com vitória sobre o cipriota Marcos Baghdatis, 42º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 32 minutos.