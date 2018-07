Djokovic vence Berdych e avança à final em Xangai

Atual número dois do mundo, Djokovic terá pela frente na final o vencedor do duelo entre o suíço Roger Federer e o escocês Andy Murray, que se enfrentam ainda neste sábado. Embalado pelo título conquistado em Tóquio, na semana passada, o sérvio busca seu quinto troféu no ano e o 33º no circuito profissional.

Na primeira semifinal do dia, Djokovic contou com grande eficiência no saque para fazer a diferença diante do rival. Acertou 83% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e impôs constante pressão no saque do checo.

Enquanto o sérvio se mostrava constante em quadra, com golpes consistentes no fundo de quadra, Berdych demonstrava instabilidade, com seguidos erros e reclamações contra a arbitragem. Na parte final do segundo set, criticou até a suposta lentidão de Djokovic ao pedir o desafio eletrônico.

Desconcentrado, não teve forças para frear o bom ritmo do número dois do mundo. Com a vitória, Djokovic ampliou sua vantagem no retrospecto direto contra o rival. Agora são 10 triunfos em 11 jogos disputados no circuito profissional.