Djokovic vence Berdych e encara Ferrer em semifinal

MELBOURNE - Sem sofrer tanto quanto nas oitavas de final, Novak Djokovic superou Tomas Berdych nesta terça-feira e se garantiu na semifinal do Aberto da Austrália. O número 1 do mundo perdeu set mais uma vez, mas não teve a vitória ameaçada pelo checo, que pouco resistiu nas duas últimas parciais. O sérvio fechou o duelo por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6, 6/1 e 6/4.

Firme na busca pelo terceiro título consecutivo em Melbourne, Djokovic encara agora o número cinco do ranking David Ferrer. O espanhol precisou de cinco sets para despachar o compatriota Nicolas Almagro, avançar à semifinal e alcançar sua 500ª vitória no circuito profissional.

Na semifinal, Djokovic tentará confirmar o retrospecto positivo contra Ferrer. Em 14 jogos, o sérvio venceu nove, incluindo os últimos três, disputados na temporada passada. Os outros dois semifinalistas só serão conhecidos na madrugada desta quarta-feira. Andy Murray enfrentará Jeremy Chardy, enquanto Roger Federer vai duelar com Jo-Wilfried Tsonga.

Após uma batalha de cinco horas contra Stanislas Wawrinka, nas oitavas, Djokovic temia que o cansaço pudesse atrapalhar seu desempenho no duelo desta terça, contra um tenista mais bem ranqueado. Número seis do mundo, Berdych não impôs a resistência esperada e só conseguiu atrapalhar o duelo do favorito no segundo set.

Sem esboçar qualquer sinal de cansaço, Djokovic começou o jogo em alto nível e cedeu apenas um game no set inicial. Berdych tentou reagir na sequência e chegou a faturar uma quebra de saque, fechando o segundo set e alongando a duração da partida.

Mas não conseguiu manter o equilíbrio nos sets seguintes. O sérvio chegou a fazer 4/0 no terceiro set, antes de fechar em novo 6/1. Com incrível preparo físico, Djokovic seguia correndo por toda a quadra na quarta parcial, neutralizando as cada vez mais raras investidas do checo.

Mais consistente, cravou 47 bolas vencedoras, contra 31 do rival. E contou com os 43 erros não forçados de Berdych para fechar o duelo em 2h31min, em seu quarto match point.