Djokovic vence Berdych em Londres com Maradona na plateia

O sérvio dominou o jogo do começo ao fim contra Berdych, o único estreante entre os oito jogadores que participam do torneio que encerra a temporada da tênis.

Djokovic disse que se inspirou com a presença de Maradona, que também esteve no domingo no O2 Arena, onde ocorre a competição.

"Obrigado por vir", disse o tenista de 23 anos, após Maradona ter sido recebido por uma mescla de vaias e aplausos do público. "É uma grande honra tê-lo por perto."

Djokovic também revelou um atrevido senso de humor ao fazer referência ao polêmico gol "Mão de Deus" de Maradona contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986.

"Quando ele entrou durante a metade do primeiro set, me perguntei se deveria jogar com minhas pernas ou minhas mãos", disse o sérvio, arrancando risadas dos espectadores.