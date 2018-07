Djokovic vence canadense Raonic e empata semifinal da Davis

BELGRADO - O segundo finalista da Copa Davis será definido somente na quinta partida. Neste domingo, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, derrotou Milos Raonic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/2 e 6/2, em Belgrado, e empatou o confronto de semifinal entre Sérvia e Canadá em 2 a 2. Com isso, a decisão ficou para o duelo entre Janko Tipsarevic e Vasek Pospisil, que acontece ainda neste domingo.

A Sérvia entrou neste domingo com todas as esperanças em Djokovic para se manter viva na briga por uma vaga na final, depois de perder a partida de duplas no sábado e ver o Canadá ficar em vantagem. Agora, quem vencer o último duelo da série melhor de cinco jogos pegará na decisão a atual campeã República Checa, que eliminou a Argentina na semifinal ao fazer 3 a 0.

Apesar dos 3 sets a 0, os torcedores de Belgrado tomaram um susto no primeiro set neste domingo. Isso porque Raonic não se importou com a diferença de rankings (é o 11.º do mundo) e chegou a jogar de igual para igual com Djokovic. Depois de uma quebra de serviço para cada lado, o set foi para o tie-break, mas aí o sérvio mostrou toda sua superioridade e atropelou por 7 a 1.

A perda do set pareceu ter minado a confiança de Raonic, que passou a errar muito e não foi mais o mesmo jogador na partida. Com sua principal arma, o saque, sem efetividade, o canadense virou presa fácil para Djokovic, que conseguiu cinco quebras nos dois últimos sets e deslanchou para chegar à vitória.

Quem também se manteve viva neste domingo foi a Bélgica, que empatou o duelo pelo playoff do Grupo Mundial com Israel em 2 a 2 graças à vitória de Ruben Bemelmans sobre Dudi Sela por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6, 6/0 e 6/4. O confronto será definido ainda neste domingo, com o jogo entre Steve Darcis e Amir Weintraub, e quem vencer permanece na elite do tênis.