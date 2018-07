Djokovic vence Chardy e vai às oitavas em Wimbledon

Ainda sem sofrer ameaças em Wimbledon, Novak Djokovic faturou mais uma vitória tranquila na grama inglesa neste sábado. Desta vez, o número 1 do mundo venceu o francês Jeremy Chardy por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em apenas 1h25min, e avançou às oitavas de final.

Com mais este triunfo, o sérvio vem consolidando seu favoritismo, ao lado do escocês Andy Murray, em busca do título. Os dois tenistas mostraram solidez nesta primeira semana do Grand Slam britânico e não chegaram a ser ameaçados pelos rivais, ao contrário de Roger Federer e Rafael Nadal, eliminados de forma precoce na segunda e primeira rodada, respectivamente.

Depois de enfrentar adversários de menor expressão, Djokovic começará a ter partidas mais duras na segunda semana de Wimbledon. Nas oitavas, seu rival será o experiente Tommy Haas, ex-número dois do ranking da ATP. Aos 35 anos, o alemão só perdeu um set na competição até agora e deverá causar problemas ao sérvio.

Para vencer mais uma em Wimbledon, Djokovic contou com a força do saque para dominar o rival e não ter o serviço ameaçado em nenhum momento da partida. Com suas 38 bolas vencedoras, o sérvio obteve cinco quebras de saque, cometeu apenas dois erros não forçados e venceu quase o dobro de pontos de Chardy (94 a 53).

Se avançar na chave, o número 1 do mundo poderá cruzar com os Top 10 Tomas Berdych e Juan Martín Del Potro nas próximas partidas.