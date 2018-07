Djokovic vence e avança às quartas de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic confirmou o seu favoritismo e se garantiu, nesta segunda-feira, nas quartas de final do Torneio de Roland Garros. Terceira cabeça de chave do Grand Slam francês, ele avançou ao bater o norte-americano Robby Ginepri por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2.

Com o resultado, o tenista número 3 do mundo irá jogar por uma vaga na semifinal contra o vencedor do confronto entre o russo Teimuraz Gabashvili e o austríaco Jurgen Melzer, que também será encerrado nesta segunda-feira, em Paris.

Atual 98.º colocado do ranking mundial, Ginepri chegou a dar trabalho a Djokovic e até ganhou um set com facilidade, mas amargou a sua quinta derrota em cinco confrontos com o sérvio.

Para superar Ginepri por mais uma vez, Djokovic teve 70% de aproveitamento no primeiro serviço e conseguiu 36 winners, contra 31 do adversário, que também cometeu mais erros não-forçados: foram 32, contra 29 do tenista sérvio.