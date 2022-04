Djokovic vence e chega à semifinal pela 1ª vez no ano; Thiago Monteiro é eliminado

Pela primeira vez em 2022, o sérvio Novak Djokovic avançou à semifinal. Ele garantiu a vaga ao derrotar o compatriota Miomir Kecmanovic, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, no ATP 250 de Belgrado. Na próxima fase, irá enfrentar o russo Karen Khachanov, que eliminou o brasileiro Thiago Monteiro, também nesta quinta-feira.

Após perder o Aberto da Austrália, o Masters de Miami e Indian Wells por não ter se vacinado, Djokovic está apostando todas as fichas em Belgrado para não voltar a perder a liderança do ranking, ameaçada por Daniil Medvedev. Diante de Miomir Kecmanovic, o sérvio sofreu e viu o adversário abrir o primeiro set com vitória por 6/4.

Kecmanovic começou melhor o segundo set, mas viu Djokovic reagir, fazer duas quebras e empatar com 6/3. No terceiro set, o sérvio dominou a partir do sexto game e acabou confirmando a vitória, novamente, por 6/3.

THIAGO MONTEIRO

O brasileiro não teve vida fácil nesta quinta-feira e perdeu para Karen Khachanov por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4. Thiago Monteiro fez dois sets equilibrados, mas viu o adversário levar a melhor, principalmente nos aces. Foram sete contra apenas dois do brasileiro, que cometeu ainda uma dupla falta. Foram duas quebras do russo, que agora enfrenta Djokovic na semifinal.

"O Khachanov é um cara muito firme e que saca bem, o que deixa difícil de botar pressão no jogo dele. Ele também subiu o nível nos momentos importantes e mostrou toda a qualidade que ele tem como jogador", explicou o tenista brasileiro após a derrota. Thiago Monteiro disse estar satisfeito com seu desempenho na capital sérvia e falou sobre o próximo desafio no ATP 250 de Munique.

"Foi uma semana muito positiva. Fiz cinco jogos e esse último foi de alto nível. É sempre bom avançar num ATP, somar jogos, vitórias e aumentar a confiança. Amanhã já estou indo para Munique porque jogo no sábado, então terei um dia para me adaptar, descansar e voltar à rotina", afirmou.