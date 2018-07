Djokovic vence e travará duelo sérvio com Tipsarevic

DUBAI - Novak Djokovic deu mais um passo, nesta quarta-feira, em sua busca pelo título do Torneio de Dubai. Líder do ranking mundial, o tenista se garantiu nas quartas de final do ATP 500 realizado nos Emirados Árabes ao vencer o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Com isso, o cabeça de chave número 1 da competição irá travar um duelo sérvio com Janko Tipsarevic em jogo que valerá uma vaga na semifinal. Pouco antes de confirmar o seu favoritismo diante de Stakhovsky, Djokovic viu seu compatriota avançar às quartas de final ao superar o italiano Flavio Cipolla por 2 sets a 1.

Atual nono colocado do ranking da ATP, Tipsarevic levou a melhor sobre Djokovic no último confronto entre os dois. Ele derrotou o tenista número 1 do mundo por 2 sets a 1 na primeira fase do ATP Finals, em Londres, no torneio que reuniu os melhores tenistas da temporada passada.

No retrospecto geral do duelo entre os dois, porém, Djokovic tem boa vantagem, com quatro vitórias nas quatro partidas anteriores. Ele venceu o compatriota no US Open do ano passado, duas vezes no Torneio de Belgrado, em 2011 e 2009, e no ATP de Queen''s de 2008, em Londres.

Para se garantir nas quartas de final em Dubai, Djokovic precisou sofrer um pouco no primeiro set do jogo diante de Stakhovsky, que não teve o saque quebrado em nenhuma oportunidade na parcial e forçou a disputa do tie-break, no qual o sérvio ganhou pela vantagem mínima de dois pontos. No segundo set, porém, o líder do ranking mundial aproveitou duas de três chances de converter break points e assim ainda pôde se dar ao luxo de ter o saque quebrado em uma oportunidade para assegurar o triunfo por 6/3.

Djokovic ainda está invicto nesta temporada, no qual disputou apenas o Aberto da Austrália e se sagrou campeão antes de jogar em Dubai. Atrapalhado por lesões e visando se poupar para as grandes competições que irá encarar neste ano, ele acumula nove vitórias em nove partidas oficiais em 2012.