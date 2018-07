Djokovic vence e vai encarar Wawrinka em Montecarlo

O sérvio Novak Djokovic, cabeça de chave número 1 do Masters 1.000 de Montecarlo, garantiu vaga nas oitavas de final da competição, nesta quarta-feira, ao vencer o francês Florent Serra por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Com o resultado, o tenista número 2 do ranking mundial jogará por uma vaga nas quartas de final contra o suíço Stanislas Wawrinka, que nesta quarta bateu o letão Ernest Gulbis por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

O duelo entre Djokovic e Wawrinka irá reeditar a semifinal de Montecarlo do ano passado, quando o sérvio levou a melhor. No retrospecto geral do confronto, por sua vez, Djokovic tem ampla vantagem, com sete vitórias em nove partidas disputadas entre os dois.

Outro cabeça de chave que avançou às oitavas de final nesta quarta-feira foi o espanhol Juan Carlos Ferrero. Nono maior favorito, ele bateu o alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com isso, Ferrero jogará por um lugar nas quartas de final contra o francês Jo-Wilfried Tsonga, quinto cabeça de chave, que folgou nesta quarta.

Outro espanhol que avançou às oitavas de final nesta quarta-feira foi David Ferrer, 11.º cabeça de chave. Ele superou o casaque Andrey Golubev por 6/3 e 6/2 e agora espera pelo ganhador do confronto entre o francês Michael Llodra e o croata Ivan Ljubicic, oitavo cabeça de chave, que também acontece nesta quarta-feira.

E a "armada espanhola" no saibro de Montecarlo mostrou força também nesta quarta-feira com as vitórias de Tommy Robredo, 12.º cabeça de chave, e Albert Montanes. O primeiro deles venceu o sérvio Viktor Troicki por 6/4 e 6/3, enquanto o segundo derrotou o italiano Andreas Seppi, de virada, com parciais de 7/6, 3/6 e 6/0.

Em outro confronto já encerrado nesta quarta-feira, o alemão Philipp Petzschner surpreendeu o austríaco Jurgen Melzer, 15.º cabeça de chave, ao vencer por 2 sets a 0, com 7/6 e 6/2. Agora, pelas oitavas de final, ele enfrentará o vencedor do confronto entre o britânico Andy Murray, terceiro cabeça de chave, e o alemão Philipp Kohlschreiber, que eliminou o brasileiro Thomaz Bellucci na estreia da competição.