Djokovic vence em Miami e chega mais perto de recorde em Masters

Campeão em Indian Wells há uma semana, quando se igualou a Rafael Nadal como maior vencedor de títulos da série Masters, com 27 taças cada um, Novak Djokovic manteve a sua rota pelo recorde de conquistas ao superar neste domingo o português João Sousa na terceira rodada do Masters 1000 de Miami. O tenista sérvio derrotou o adversário, 38º colocado da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e avançou às oitavas de final da competição norte-americana.

Líder do ranking mundial, Djokovic acumula agora 23 vitórias e apenas uma derrota no ano, sendo que já foi campeão em Miami por cinco vezes e foi o vencedor das duas últimas edições do evento realizado na Flórida.

Com o novo triunfo obtido em apenas 1h17min, o número 1 do mundo se credenciou para enfrentar na próxima fase o austríaco Dominic Thiem, 14º cabeça de chave, que em outro confronto do dia derrotou o japonês Yoshihito Nishioka por duplo 6/2.

Embora tenha vencido de forma rápida, Djokovic sofreu para confirmar favoritismo no primeiro set do duelo deste domingo. Ele chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes pelo português, mas converteu três de cinco break points para fazer 6/4.

Na segunda parcial, porém, o sérvio foi totalmente dominante. Sem oferecer nenhuma chance de quebra de serviço ao adversário, foi feliz em mais três de sete break points para aplicar o 6/1 que liquidou o confronto.

Essa foi a terceira vitória de Djokovic em três jogos com Sousa, que anteriormente havia sido derrotado pelo adversário no US Open de 2013 e na edição de 2014 de Roland Garros, em ambas ocasiões também em sets diretos.

OUTROS JOGOS

Outro favorito que avançou neste domingo, mas com muito mais dificuldade do que Djokovic, foi o checo Tomas Berdych. Sétimo cabeça de chave, ele precisou de três sets para eliminar o norte-americano Steve Johnson com parciais de

6/3, 6/7 (6/8) e 6/3.

Com o triunfo suado, Berdych irá medir forças na próxima rodada com o francês Richard Gasquet, décimo cabeça de chave, que neste domingo arrasou o seu compatriota Benoit Paire por 6/3 e 6/0.

Outro que massacrou para ir às oitavas de final em Miami foi o belga David Goffin, 15º pré-classificado, que aplicou duplo 6/1 sobre o sérvio Viktor Troicki. Assim, ele avançou e terá como próximo rival o argentino Horacio Zeballos, que só está disputando a chave principal da competição por causa da desistência de Roger Federer, na última sexta.

O suíço alegou sofrer com um vírus estomacal antes da estreia contra o argentino Juan Martín del Potro, que acabou batido por Zeballos na segunda rodada.

Para seguir em frente em Miami, Zeballos superou neste domingo o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/4 e 7/6 (7/4).