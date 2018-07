Djokovic vence fácil López e vai às quartas em Indian Wells

Depois de sofrer nos seus dois primeiros jogos em Indian Wells, o sérvio Novak Djokovic conquistou uma vitória tranquila sobre o espanhol Feliciano López por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 1h05min de confronto. O triunfo levou o número 1 do mundo às quartas de final do primeiro Masters 1000 da temporada.

Atual bicampeão da competição norte-americana, Djokovic dominou a partida com facilidade. Regular no serviço, não teve o fundamento ameaçado em nenhum momento do jogo contra o número 21 do mundo. Ele também voltou a ser consistente nas devoluções, obtendo três quebras de saque, duas delas no segundo set.

Nas quartas de final, o tenista da Sérvia terá pela frente um adversário mais complicado. Seu futuro rival sairá do confronto entre o austríaco Dominic Thiem, que vive grande fase, e o francês Jo-Wilfried Tsonga. Eles se enfrentam somente nesta quinta-feira. Assim, Djokovic só voltará à quadra na sexta.

Ainda nesta quarta, o japonês Kei Nishikori sofreu para derrotar o local John Isner por 1/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5). Com o triunfo, o número seis do mundo se credenciou para o duelo com o espanhol Rafael Nadal, que também sofreu nesta quarta. Precisou salvar match points para superar o jovem alemão Alexander Zverev, de apenas 18 anos.