Djokovic vence fácil taiwanês na estreia em Roland Garros

Em busca do seu primeiro título em Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic avançou com tranquilidade na sua partida de estreia na edição 2016 do Grand Slam parisiense. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo superou o taiwanês Yen-Hsun Lu, 95º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/1.

Djokovic vem dominando o tênis mundial e tenta completar o Grand Slam de carreira em Roland Garros, torneio em que foi finalista em três das últimas quatro vezes, em 2012, 2014 e 2015, perdendo todas essas decisões, sendo as duas primeiras para o espanhol Rafael Nadal e a última delas para o suíço Stan Wawrinka.

Agora, em mais uma tentativa de encerrar esse jejum, Djokovic teve uma estreia segura em Paris. Após um início de jogo equilibrado, o número 1 do mundo conseguiu uma quebra de saque no sétimo game, que foi devolvida na sequência. O sérvio, porém, voltou a se impor no game seguinte e depois fechou a parcial em 6/4.

No segundo set, Lu até tentou manter o equilíbrio da primeira parcial, mas não teve êxito. Ele confirmou o saque no game inicial, mas depois não conseguiu mais. Com o taiwanês tendo dificuldades no seu serviço, Djokovic acelerou o jogo, fechou os games com facilidade e venceu por 6/1.

O terceiro set também foi completamente dominado por Djokovic, que abriu 5/0 com duas quebras de saque. O taiwanês ainda conseguiu evitar um "pneu", mas voltou a ser batido por 6/1, garantindo o triunfo. Djokovic fechou o jogo com 35 winners, 22 a mais do que Lu, e 25 erros não-forçados, três a mais do que seu oponente.

Na segunda rodada de Roland Garros, Djokovic terá pela frente o belga Steve Darcis, apenas o número 161 do mundo, que nesta terça-feira superou o turco Marsel Ilhan por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/0. O líder do ranking da ATP lidera o confronto direto por 2 a 0.

OUTROS JOGOS

O austríaco Dominic Thiem estreou com um triunfo de virada em Roland Garros. O número 15 do mundo e campeão do Torneio de Nice na semana passada superou o espanhol Iñigo Cervantes, 69º colocado, por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2, 7/5 e 6/1.

Em um jogo de três tie-breaks, o norte-americano Johs Isner também avançou com uma virada por 3 a 1, sobre o australiano John Millman, 61º colocado, por 6/7 (4/7) 7/6 (14/12), 7/6 (9/7) e 7/5. O número 17 do mundo aplicou 40 aces e agora terá pela frente o britânico Kyle Edmund (82º).

O espanhol Feliciano López (23º colocado no ranking) passou nesta terça-feira pelo italiano Thomas Fabbiano (6/4, 6/4, 3/6 e 6/2) e agora medirá forças com o dominicano Victor Estrella Burgos na segunda rodada de Roland Garros.

Número 90 do mundo, o argentino Facundo Bagnis vai ser o próximo adversário do espanhol Rafael Nadal em Paris depois de superar o francês Kenny De Schepper por 3 a 0 (6/0, 6/2 e 7/6). O francês Quentin Halys também triunfou nesta terça-feira na estreia em Roland Garros.