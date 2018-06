Djokovic vence fácil ucraniano na estreia no Masters 1000 de Roma

Em fase difícil na sua carreira, o que o levou a cair para o 18º lugar na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP, Novak Djokovic avançou na sua estreia no Masters 1000 de Roma, realizado em quadras de saibro. O ex-número 1 do mundo precisou ficar em quadra por apenas 55 minutos para superar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, o 54º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Djokovic começou bem o duelo, abrindo 2/0. E ainda conseguiu quebras de serviço no quinto e sétimo games para fechar a primeira parcial em 6/1. No segundo set, Dolgopolov equilibrou o jogo e chegou a ter break point no quarto game, mas não aproveitou.

No quinto game, então, foi a vez de o sérvio ter chance de quebrar o serviço do adversário. Ele aproveitou e encaminhou a sua vitória, definida por 6/3. Agora, então, ele espera a definição do seu adversário na segunda rodada. O rival do sérvio vai sair do confronto entre Nikoloz Basilashvili, da Geórgia, e Filippo Baldi, da Itália.

Também com facilidade, o belga David Goffin, o número dez do mundo, derrotou o argentino Leonardo Mayer, o 42º colocado no ranking, por 6/1 e 6/2 na sua estreia no Masters 1000 de Roma. Em três sets, o espanhol Pablo Carreño Busta, número 11 do mundo, superou o norte-americano Jared Donaldson (55º) por 6/4, 3/6 e 6/0 e agora vai encarar Steve Johnson, também dos Estados Unidos.

Na sua primeira vitória desde que foi finalista do Masters 1000 de Montecarlo em abril, o japonês Kei Nishikori avançou ao bater o espanhol Feliciano Lopez por 7/6 (7/5) e 6/4 e vai duelar na próxima fase com o búlgaro Grigor Dimitrov.

O esloveno Aljaz Bedene venceu na sua estreia em Roma e será o primeiro adversário do sul-africano Kevin Anderson no torneio. Já o alemão Philipp Kohlschreiber vai ser o rival do norte-americano Jack Sock na segunda rodada do Masters 1000 italiano. Também nesta segunda-feira, o holandês Robin Haase avançou em Roma.