Djokovic, que começou o ano com vitória no Aberto da Austrália, saiu atrás nos dois sets para acabar com a esperança do suíço de conquistar o sétimo título seguido do torneio que encerra a temporada do tênis masculino.

O sérvio de 25 anos perdia por 3-0 no primeiro set e também no segundo se recuperou até fechar a partida em duas horas e 14 minutos.