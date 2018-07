Djokovic vence Ferrero na estreia em Wimbledon

Com a vitória desta segunda-feira, Djokovic fez 2 a 1 no confronto direto com Ferrero. O próximo adversário do atual número 1 do mundo em Wimbledon será o vencedor do duelo entre o norte-americano Ryan Harrison e o taiwanês Yen Lu. Djokovic terminou a sua partida de estreia em Londres com 34 winners e 19 erros não-forçados contra 16 equívocos e 15 bolas vencedoras de Ferrero.

O sérvio, porém, levou um susto no primeiro set. Na sua primeira partida em quadra de grama na temporada, Djokovic cometeu alguns erros e teve seu serviço quebrado no terceiro game. A sua reação, porém, foi imediata. O número 1 do mundo conseguiu quebras no quarto e oitavo games para vencer por 6/3.

Embalado, Djokovic conseguiu nova quebra no terceiro game do segundo set e manteve a parcial sob controle. O sérvio salvou três break-points no oitavo game, desperdiçou quatro set-points em seguida, mas conseguiu fechar a parcial com mais uma quebra de serviço em 6/3.

No terceiro set, Djokovic não deu qualquer chance a Ferrero. O tenista sérvio abriu 5/0, com duas quebras de serviço e salvou dois break-points no sétimo game para fechar a parcial em 6/1 e o seu jogo de estreia em Wimbledon por 3 sets a 0.

OUTROS JOGOS - O espanhol Fernando Verdasco, número 16 do mundo, se classificou para a segunda rodada de Wimbledon ao vencer o taiwanês Jimmy Wang, 207º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4 e 7/5. Agora, ele vai duelar com o britânico Josh Goodall ou o esloveno Grega Zemlja.

Também nesta segunda-feira, o francês Richard Gasquet, número 19 do mundo, avançou em Wimbledon ao vencer o alemão Tobias Kamke, 84º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com um triplo 6/2. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o argentino Carlos Berlocq e o belga Ruben Bemelmans.

O russo Mikhail Youzhny, o francês Julien Benneteau e os norte-americanos Ryan Sweeting e Michael Russell também venceram nesta segunda-feira na primeira rodada de Wimbledon.

BELLUCCI - A má fase de Thomaz Bellucci também atingiu a sua participação na chave de duplas de Wimbledon. Nesta segunda-feira, o tenista brasileiro foi eliminado na primeira rodada, ao lado do australiano Carsten Ball, ao perder para o italiano Daniele Bracciali e o austríaco Julian Knowle por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 7/6 (10/8) e 6/3.

Com a queda precoce em duplas, Bellucci se concentra agora apenas na chave de simples de Wimbledon. O tenista brasileiro vai estrear nesta terça-feira contra o espanhol Rafael Nadal, dono de dois títulos do Grand Slam britânico. Eles já se enfrentaram duas vezes e o segundo colocado no ranking da ATP venceu ambos os duelos, em Roland Garros.