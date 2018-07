Djokovic vence Hewitt e avança no Aberto da Austrália

Campeão em 2008 e 2011, o sérvio Novak Djokovic superou a torcida local e um ex-número 1 do mundo para se manter na luta pelo seu terceiro título no Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, o líder do ranking da ATP derrotou o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/3, 4/6 e 6/3, em partida válida pelas oitavas de final.

Classificado para as quartas de final pelo quinto ano consecutivo, Djokovic vai enfrentar agora o espanhol David Ferrer, responsável pela eliminação do francês Richard Gasquet. Os outros três duelos que vão definir os semifinalistas do Aberto da Austrália também já estão definidos e são Andy Murray x Kei Nishikori, Juan Martin del Potro x Roger Federer e Tomas Berdych x Rafael Nadal.

Djokovic começou arrasador a partida desta segunda-feira e abriu 4/0, com duas quebras de serviço. Hewitt ainda devolveu uma delas, mas não conseguiu confirmar o seu saque em seguida e perdeu por 6/1. Apoiado pela torcida, Hewitt equilibrou o duelo na segunda parcial, que seguiu sem quebras de serviço até o sétimo game. O sérvio, porém, se impôs e venceu novamente, dessa vez por 6/3.

O início do terceiro set indicava uma vitória tranquila de Djokovic, que chegou a abrir 3/0. Hewitt, porém, conseguiu uma reação espetacular e se manteve vivo na partida ao vencer a parcial por 6/4.

O quarto set foi equilibrado até o sexto game, quando Djokovic conseguiu uma quebra de serviço e abriu 4/2. Depois, precisou confirmar o seu saque apenas duas vezes para derrotar Hewitt e avançar no Aberto da Austrália.

Assim, Djokovic segue na luta para se tornar o quinto tenista a vencer três torneios do Grand Slam seguido - é o atual campeão em Wimbledon e do US Open - e frustrou a torcida local, já que todos os australianos estão eliminados das chaves de simples.