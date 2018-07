Djokovic vence jogo épico e vai enfrentar Nadal na final em Roma O tenista sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, manteve sua invencibilidade na temporada após 36 partidas com uma vitória emocionante na semifinal do Masters de Roma contra o britânico Andy Murray, neste sábado, no tiebreak do terceiro set (6-1, 3-6 e 7-6).