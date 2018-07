Djokovic vence Lopez e avança em Dubai; Davydenko cai

DUBAI - O sérvio Novak Djokovic avançou às quartas de final do Torneio de Dubai, nesta quarta-feira, 23, ao superar o espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. Um dos favoritos ao título, o número três do mundo terá pela frente o alemão Florian Mayer, que eliminou o casaque Andrey Golubev por 6/3 e 6/4.

Embalado pelo título do Aberto da Austrália, Djokovic teve dificuldade para vencer sua segunda partida em Dubai. Ao contrário do que aconteceu durante o primeiro Grand Slam do ano, o sérvio oscilou em quadra e chegou perder um set, apenas o segundo nesta temporada. Mas evitou a decepção ao se recuperar no terceiro set e fechar a partida em 1h48min.

O checo Tomas Berdych, terceiro cabeça de chave, também confirmou o favoritismo nesta quarta. Ele derrotou o russo Nikolay Davydenko, ex-top 10, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Na sequência, ele vai duelar com o alemão Philipp Petzschner, algoz do compatriota Philipp Kohlschreiber por 6/0, 4/6 e 6/2.

Ainda nesta quarta, o francês Richard Gasquet bateu o ucraniano Sergei Bubka Jr. por 6/2 e 7/5 e se garantiu nas quartas de final. Agora ele enfrentará o compatriota Gilles Simon, que despachou o checo Lukas Rosol, por 6/2 e 6/3.

Mais cedo, o ucraniano Sergiy Stakhovsky venceu o letão Ernests Gulbis, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1.