Djokovic vence Mayer na primeira rodada em Wimbledon

LONDRES - O sérvio Novak Djokovic estreou com vitória em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras de grama. Nesta terça-feira, o número 1 do mundo derrotou o alemão Florian Mayer, 34º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/4, em 1 hora e 56 minutos.

Semifinalista de Wimbledon no ano passado e campeão em 2011, Djokovic terminou a sua partida de estreia na edição de 2013 do torneio com cinco aces e 40 winners, diante de três aces e 25 bolas vencedoras do seu adversário. Além disso, o sérvio cometeu 20 erros não-forçados contra 12 do seu adversário.

Nesta terça, Djokovic começou a partida em ritmo forte, conseguiu uma quebra de serviço logo no segundo game e abriu 3/0. Assim, conseguiu vencer a primeira parcial com facilidade por 6/3, sem ter o seu saque ameaçado. O segundo set seguiu equilibrado sem quebras de serviço até o 11ºgame, quando Djokovic converteu um break point - o seu oitavo na parcial - e em seguida confirmou o seu saque para vencer por 7/5.

No terceiro set, Djokovic conseguiu uma quebra de saque logo no primeiro game. Assim, ele manteve o seu saque nos games seguintes, salvando dois break points de Becker, para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 3 sets a 0. Agora, o sérvio aguarda a definição do seu próximo adversário, que sairá da partida entre os norte-americanos Bobby Reynoldse Steve Johnson.

OUTROS JOGOS

Também nesta terça-feira, o australiano Bernard Tomic triunfou na sua estreia em Wimbledon. O número 59 do mundo derrotou o norte-americano Sam Querrey, 21º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (8/6), 7/6 (7/3), 3/6, 2/6 e 6/3, em 2 horas e 34 minutos. Seu próximo adversário será James Blake, também dos Estados Unidos, que passou pelo holandês Thiemo De Bakker (6/1, 6/3 e 6/2).

Número 25 do mundo, o francês Jereme Chardy avançou em Wimbledon ao vencer o norte-americano Ryan Harrison por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6, 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, ele vai encarar o alemão Jan-Lennard Struff, que bateu o esloveno Blaz Kavcic (6/4, 6/1 e 6/3).