Djokovic vence Monfils e duela com Federer em Abu Dabi

Nesta quinta-feira, Djokovic venceu o primeiro set com facilidade, mas uma bobeada no começo da segunda parcial levou o duelo para o tie-break. O sérvio, porém, reagiu logo no começo do terceiro set, abriu 4/1 e fechou a parcial em 6/2 e a partida por 2 a 1.

Com a vitória sobre Monfils, Djokovic se classificou para as semifinais do torneio de exibição de Abu Dabi. Na sexta-feira, o sérvio vai duelar com o suíço Roger Federer, que está embalado após conquistar três títulos consecutivos, incluindo o ATP Finals, nas últimas semanas da temporada 2011.