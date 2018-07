Djokovic vence Monfils e força decisão da Copa Davis

Djokovic conquistou a vitória por 6-2, 6-2 e 6-4, levando ao delírio a maioria dos 17 mil torcedores e colocando o país perto do primeiro triunfo na Copa Davis.

A emocionante final vai ser decidida ainda neste domingo na partida final quando Janko Tipsarevic, da Sérvia, vai enfrentar o francês Gilles ainda que os capitães dos dois times tenham mantido os rivais adivinhando quais seriam as suas escolhas de tenistas para as partidas.

Monfils, que deu a liderança por 1-0 para a França ao vencer Tipsarevic, não conseguiu desafiar um inspirado Djokovic que celebrou a vitória como se fosse um lutador, cerrando os seus punhos e comemorando aos berros com a torcida.

"É preciso fazer barulho para calar os torcedores franceses", um emocionado Djokovic disse aos torcedores. "Nós estamos jogando em casa, precisamos que isto faça a diferença."

Djokovic, que venceu as suas duas partidas de simples sem perder um único set, teve apenas dois momentos críticos ao perder o seu serviço duas vezes no terceiro set com Monfils batendo mais forte com a sua direita, mas nas duas ocasiões ele se recuperou imediatamente para dominar a partida.